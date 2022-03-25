Ташкент, , 12:25 — REGNUM В столице Узбекистана 27 марта состоится четвёртый Ташкентский международный марафон. В связи с его проведением в центре столицы с 05:00 до 18:00 для движения транспорта будут закрыты некоторые участки улиц, передает корреспондент ИА REGNUM.

Марафон

Заявки на участие в марафоне подали несколько тысяч жителей из Ташкента и других регионов страны. В забеге примут участие не только профессиональные спортсмены, но и простые граждане разных возрастов.

К примеру, в забеге примет участие женская любительская группа, которую возглавляет приглашенный тренер их Казахстана Елена Кун. В ее составе участники от 20 до 65 лет.