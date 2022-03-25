Томск, , 12:25 — REGNUM Прокуратура Томской области организовала проверки для противодействия росту цен продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Супермаркет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Областной прокурор Александр Семёнов обсудил этот вопрос с представителями местных властей, а также крупных производителей, ритейлеров и банковских организаций. В ходе встречи он заявил о недопустимости произвольного повышения цен, а также изменения ставок по выданным кредитам.

Сотрудники надзорного ведомства начали выезды на торговые объекты, чтобы контролировать ситуацию с ценообразованием. При этом акцент сделан на превентивном характере принимаемых мер.

«Прокурорами городов и районов области в целях недопустимости необоснованного повышения цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости объявлены предостережения 46 продавцам. Также предостережены 2 аптечные организации», — добавили в прокуратуре.

Предупреждения также направлены трём ритейлерам, которые не исполняют взятое им обязательство об ограничении наценок на ряд продовольственных товаров не выше 5%.

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