Томск, 25 марта 2022, 12:25 — REGNUM Прокуратура Томской области организовала проверки для противодействия росту цен продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.
Областной прокурор Александр Семёнов обсудил этот вопрос с представителями местных властей, а также крупных производителей, ритейлеров и банковских организаций. В ходе встречи он заявил о недопустимости произвольного повышения цен, а также изменения ставок по выданным кредитам.
Сотрудники надзорного ведомства начали выезды на торговые объекты, чтобы контролировать ситуацию с ценообразованием. При этом акцент сделан на превентивном характере принимаемых мер.
«Прокурорами городов и районов области в целях недопустимости необоснованного повышения цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости объявлены предостережения 46 продавцам. Также предостережены 2 аптечные организации», — добавили в прокуратуре.
Предупреждения также направлены трём ритейлерам, которые не исполняют взятое им обязательство об ограничении наценок на ряд продовольственных товаров не выше 5%.
Читайте также: Крупнейший томский ретейлер ограничил торговую наценку на продукты питания
Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области рассказали, когда начнут снижаться цены на сахар