Реставрация объектов культурного наследия — объявлены многомиллионные торги
Москва, 25 марта, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Министерство культуры России 3 июня 2022 года проведёт два открытых конкурса, в рамках которых будут выбраны исполнители на реставрацию двух объектов культурного наследия федерального значения в Калужской и Ярославской областях. Профинансируют работы средствами федерального бюджета, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.
Первый объект базируется в селе Боровенск Мосальского района Калужской области. Это «Церковь Успения» 1754−1766 годов постройки. Начальная цена лота — 400 млн рублей при авансе — 10%. Срок исполнения контракта — до 31 октября 2024 года.
Второй объект находится в городе Ростове Ярославской области — «Ансамбль Ростовского Кремля «Успенский собор»
Напомним, ранее также стало известно, что министерство ищет подрядчика для консервации аварийных памятников в Ленинградской области.