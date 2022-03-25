Москва, 25 марта, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Министерство культуры России 3 июня 2022 года проведёт два открытых конкурса, в рамках которых будут выбраны исполнители на реставрацию двух объектов культурного наследия федерального значения в Калужской и Ярославской областях. Профинансируют работы средствами федерального бюджета, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Wikimedia.org Успенский собор в Ростове

Первый объект базируется в селе Боровенск Мосальского района Калужской области. Это «Церковь Успения» 1754−1766 годов постройки. Начальная цена лота — 400 млн рублей при авансе — 10%. Срок исполнения контракта — до 31 октября 2024 года.

Второй объект находится в городе Ростове Ярославской области — «Ансамбль Ростовского Кремля «Успенский собор» XV—XVI вв.». Здесь, помимо консервационно-реставрационных работ по живописи, потребуются и противоаварийные работы. Оценивается контракт в 355 820 625,61 рубля. Срок для завершения работ — до 31 октября 2024 года.

Напомним, ранее также стало известно, что министерство ищет подрядчика для консервации аварийных памятников в Ленинградской области.