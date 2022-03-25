Душанбе, , 12:22 — REGNUM Таджикистан в январе-феврале 2022 года получил гуманитарную помощь на сумму почти 43 миллиона долларов. Об этом 25 марта сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на Агентство по статистике Таджикистана.

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«Это в 6,5 раза больше по сравнению со стоимостью помощи, предоставленной Таджикистану в январе-феврале прошлого года. Тогда республика получила на сумму около 6,6 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гуманитарная помощь в Таджикистан за два месяца текущего года, общим весом 1,7 тысячи тонн, поступила из 34 стран мира. В аналогичном периоде прошлого года республика получила от 30 стран гумпомощь весом почти 1,5 тыс. тонны.

Отмечается, что в общем объеме гуманитарной помощи, полученной Таджикистаном в январе-феврале 2022 года, 46,4% приходится на США и 41,2% — на Китай. Стоимость помощи США составила около 20 миллионов долларов, а Китая — 17,7 миллионов долларов.