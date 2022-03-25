Душанбе, 25 марта, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Таджикистан в январе-феврале 2022 года получил гуманитарную помощь на сумму почти 43 миллиона долларов. Об этом 25 марта сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на Агентство по статистике Таджикистана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Таджикистан

«Это в 6,5 раза больше по сравнению со стоимостью помощи, предоставленной Таджикистану в январе-феврале прошлого года. Тогда республика получила на сумму около 6,6 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гуманитарная помощь в Таджикистан за два месяца текущего года, общим весом 1,7 тысячи тонн, поступила из 34 стран мира. В аналогичном периоде прошлого года республика получила от 30 стран гумпомощь весом почти 1,5 тыс. тонны.

Отмечается, что в общем объеме гуманитарной помощи, полученной Таджикистаном в январе-феврале 2022 года, 46,4% приходится на США и 41,2% — на Китай. Стоимость помощи США составила около 20 миллионов долларов, а Китая — 17,7 миллионов долларов.