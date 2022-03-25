Москва, 25 марта, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Европейская расчетно-клиринговая организация Clearstream заблокировала расчётный счёт Национального расчетного депозитария (НРД), входящего в группу Московской биржи. Об этом 25 марта сообщили в НРД.

Joe The Goat Farmer Блокировка

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«НРД была получена информация от иностранного депозитария Clearstream Banking S.A. о блокировке счета НРД», — говорится в заявлении.

Уточняется, что решение о возобновлении операций по счету НРД будет приниматься после рассмотрения компетентными регулирующими органами Люксембурга информации в отношении депозитария.

Напомним, что ранее Национальный расчетный депозитарий (НРД) по предписанию ЦБ о запрете на выплаты купонов по облигациям в адрес нерезидентов заблокировал счета клиринговых организаций Clearstream и Euroclear.