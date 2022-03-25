Душанбе, , 12:20 — REGNUM Порядка 94,3% денежных переводов физических лиц из России в Таджикистан в 2021 году составляли рубли, 5,6% — доллары и 0,1% — евро, сообщает Азия Плюс.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В соответствии со специальной инструкцией Национального банка Таджикистана, с 2016 года рублёвые переводы банками республики выдаются исключительно в местной валюте с использованием обменного курса на момент получения этих перечислений», — говорится в сообщении.

Сообщается, что общая сумма денежных переводов физических лиц из России в Таджикистан в 2021 году составила 1,8 миллиарда долларов, что на 3,4% больше, чем в 2020 году.