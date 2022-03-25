Тюмень, , 12:19 — REGNUM В Тюменской области собираются ввести административную ответственность за убийство бобров и лесных северных оленей. Соответствующий законопроект опубликован на сайте областной думы.

Бобр 3dman_eu

Поясняется, что на сегодня в Тюменской области наказание полагается лишь за уничтожение видов животных, растений и других организмов, занесённых в региональную Красную книгу. Предлагается поправить текст статьи 3.20 Кодекса об административной ответственности, и после слова «видов» дополнить её словом «подвидов». К подвидам относятся западносибирский бобр обыкновенный и лесной северный олень.

Наказание за уничтожение бобров гражданами невелико — от 500 до 5000 рублей. Для юридических лиц наказание ощутимей — до 120 000 рублей.