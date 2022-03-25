Ташкент, , 12:19 — REGNUM Представитель Узбекистана Руслан Мирзаев официально вступил в должность директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Об этом 25 марта сообщает ИА «Дунё» при МИД Узбекистана.

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Официальное вступление в должность состоялось в рамках очередного заседания Совета РАТС ШОС, которое стартовало в Ташкенте.

«В ходе заседания планируется рассмотреть состояние региональной безопасности, обсудить текущую ситуацию в сфере противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму, обменяться мнениями об уровне взаимодействия компетентных органов государств-членов ШОС, определить совместные меры по реагированию на современные вызовы и угрозы безопасности со стороны международных террористических организаций», — говорится в сообщении.