Казань, , 12:48 — REGNUM В Татарии в отношении руководства одной из транспортных компаний возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере»). Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

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По версии следствия, с 01 января 2017 года по 28 марта 2018 года неустановленным лицом из числа руководства фирмы с целью получения необоснованной налоговой выгоды путем завышения налоговых вычетов по НДС (налогу на добавленную стоимость) по фиктивным взаимоотношениям с несколькими организациями было внесено в налоговые декларации за 2017 год и иные документы заведомо недостоверные сведения для последующего уклонения от уплаты НДС на общую сумму более 111 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, уголовное дело по факту сокрытия денег, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов возбуждено в отношении руководства организации в Татарии, специализирующейся на производстве силикатного кирпича.

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