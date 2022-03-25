Джакарта, , 12:18 — REGNUM Посольство Индонезии в Братиславе содействовало сотрудничеству между индонезийскими и словацкими метеорологическими агентствами для поддержки усилий по смягчению последствий стихийных бедствий, сообщает Antara.

Индонезия (сс) Prayitno

«Этот меморандум о взаимопонимании является ступенькой для укрепления двустороннего сотрудничества между Индонезией и Словакией, особенно в совместных усилиях в области метеорологии в будущем», — заявил посол Индонезии в Словакии Прибади Сутионо.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что почти 95% стихийных бедствий в Индонезии связаны с гидрометеорологией.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия поддерживает резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций относительно гуманитарной ситуации на Украине.

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