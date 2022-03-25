Ростов, Ярославская область, , 12:25 — REGNUM В Ростове Ярославской области в Центральной районной больнице с потолка обрушилась плитка. Об этом рассказали жители в социальных сетях.

Обрушившаяся плитка Пресс-служба департамента здравоохранения и фармации Ярославской области

Они сообщили, что обрушение произошло в коридоре третьего этажа здания стационара.

«В 10 часов утра сидели люди на приём УЗИ, и в этот момент упал кусок плитки с потолка. На приеме в этот момент было 8−10 человек. Сейчас проход в этом месте закрыли», — сообщили очевидцы.

Случай подтвердили и в региональном депздраве, уточнив, что происшествие случилось в отделении функциональной диагностики и эндоскопии — сейчас там частично принимают пациентов из стационара и частично из поликлиники. Ежедневно на обследовании бывают до 20 человек.

«Принято решение о переводе отделений функциональной диагностики и эндоскопии Ростовской центральной районной больницы в хирургический корпус, на первом этаже которого имеются подходящие помещения. Причиной перевода стал значительный износ здания, в котором сейчас располагаются данные отделения. В самом отделении отремонтированы все помещения год назад», — пояснили в департаменте.

Также в депздраве предоставили фото работ на месте обрушения. Само здание на улице Ленинской, где случилось происшествие, имеет статус объекта культурного наследия — это «Дом городской» начала XIX — второй половины XX века. В последний раз ремонт здесь проводился 26 лет назад, ремонт кровли — в 2011 году.