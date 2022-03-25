В Ярославской области в больнице обрушилась потолочная плитка
Ростов, Ярославская область, 25 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Ростове Ярославской области в Центральной районной больнице с потолка обрушилась плитка. Об этом рассказали жители в социальных сетях.
Они сообщили, что обрушение произошло в коридоре третьего этажа здания стационара.
Случай подтвердили и в региональном депздраве, уточнив, что происшествие случилось в отделении функциональной диагностики и эндоскопии — сейчас там частично принимают пациентов из стационара и частично из поликлиники. Ежедневно на обследовании бывают до 20 человек.
Также в депздраве предоставили фото работ на месте обрушения. Само здание на улице Ленинской, где случилось происшествие, имеет статус объекта культурного наследия — это «Дом городской» начала XIX — второй половины XX века. В последний раз ремонт здесь проводился 26 лет назад, ремонт кровли — в 2011 году.