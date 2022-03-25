Новодвинск, Архангельская область, , 12:18 — REGNUM Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат выработал пробную партию небеленой лиственной и хвойной целлюлозы, сообщает пресс-служба предприятия.

Архангельский ЦБК. Новодвинск Sasha Krotov

«В связи с ограничениями, включая импорт химикатов, запчастей и прочих необходимых материалов, АЦБК в оперативном режиме выработал пробную партию небеленой лиственной и хвойной целлюлозы, а также небеленой бумаги односторонней гладкости», — сообщает пресс-служба.

В настоящее время комбинат ищет пути по замещению импортных химикатов для отбелки.

«В ближайшей перспективе комбинат будет выпускать как беленую, так и небеленую целлюлозу», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России запустило цифровой сервис «Биржа импортозамещения».