Москва, , 12:17 — REGNUM Возможность ухода с российского гостиничного рынка из-за западных санкций больших международных брендов может способствовать развитию российского управляющего сегмента. Об этом 25 марта рассказали в российской управляющей компании «Альянс Отель Менеджмент», передает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению экспертов, собственники объектов, для которых бренд это, прежде всего, маркетинговый инструмент, в нынешней ситуации будут ориентироваться на экономику, что может содействовать развитию управляющего сегмента из России.

При этом в компании также отметили, что видят перспективы развития и у внутреннего туризма, который в данный момент всячески поддерживается государством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Федерации автомодельного спорта (ФАМС) России считают, что антироссийские санкции позволят вывести этот вид спорта в нашей стране на новый уровень.