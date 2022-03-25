Москва, 25 марта, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В ЛДПР информацию о смерти лидера ЛДПР депутата Госдумы Владимира Жириновского расценивают как провокацию, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

ЛДПР

«Информация о смерти ВВЖ — грязный фейк. Он жив и продолжает получать необходимое лечение», — отметил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

«Появившийся вброс расцениваем как провокацию накануне встречи депутатов фракции ЛДПР с главой правительства Михаилом Мишустиным», — указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг информацию о смерти Жириновского, отметив, что врачи продолжают бороться за жизнь либерал-демократа.

Отчет главы правительства РФ Михаила Мишустина намечен на 7 апреля.