Брюссель, 25 марта, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Нынешние цены на природный газ являются неприемлемыми, заявил 25 марта премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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По его словам, у Европейского союза есть инструменты для снижения цен.

«Нынешние цены слишком высокие, они должны быть снижены. Мы как ЕС в состоянии сделать это», — сказал премьер.

Он назвал два способа — закупать газ сообща, как это делалось с вакцинами против коронавирусной инфекции, а также вмешаться на рынки, где цены слишком высокие.

«Сегодняшние цены не имеют отношения к реальности. Поэтому нам необходимо вмешаться», — заявил де Кроо.