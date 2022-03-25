Ульяновск, 25 марта, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Вешкаймском районе Ульяновской области проведут реабилитационные работы на загрязнённом нефтепродуктами участке. Соответствующие сведения о проведении электронного аукциона опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Заказчиком является администрация Вешкаймского района. Речь идёт о проведении восстановительных работ на участке, загрязнённом нефтепродуктами, в рабочем посёлке Вешкайма по улице Железнодорожная 2Т/2.

Начальная цена контракта составляла 2 128 772 рубля. По итогам торгов цена осталась на начальном уровне, контракт по выполнению работ планируется подписать с физическим лицом. Источник финансирования — муниципальный бюджет.

Работы должны быть выполнены до 15 апреля 2023 года.