Вашингтон, 25 марта, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Командование Морской пехоты США издало приказ, запрещающий военнослужащим этого рода американских вооруженных сил выезжать на Украину или в соседние с ней страны, сообщает 24 марта Newsweek.

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Капитан Райан Брюс, представитель морской пехоты, подтвердил Newsweek, что новый приказ распространяется на всех морских пехотинцев, включая резервистов.

Впоследствии пресс-секретарь морской пехоты майор Джим Стенджер указал на то, что целью этого приказа было передать сообщение Государственного департамента от 8 марта непосредственно морским пехотинцам.

Президент США Джо Байден заявил ранее, что любые прямые столкновения между американскими и российскими войсками могут привести к Третьей мировой войне, особенно с учетом роста напряженности между Белым домом и Кремлем.