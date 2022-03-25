Уфа, , 12:15 — REGNUM Евразийскую библиотеку планируют построить в виде белоснежной юрты на высоком берегу Агидели в Уфе. Об этом 25 марта сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Российской государственной библиотеки для молодёжи © Пресс-служба Российской государственной библиотеки для молодёжи

Он сообщил, что обсудил проект Евразийской библиотеки с участниками форума «Арт-Курултай».

"Наша Евразийская библиотека станет мультикультурным просветительским центром для людей разного возраста, которые тянутся к знаниям. Здесь будут уникальные редкие книги, современные мультимедийные технологии, диссертационный зал, подключенный к базам Российской государственной библиотеки, тематические залы, коворкинг-центр, креативные пространства и многое другое», — пояснил глава региона.

Он отметил, что это учреждение планируют сделать уникальным местом также и с точки зрения архитектуры. Библиотеку намерены возвести в виде белоснежной юрты на высоком берегу Агидели.

Хабиров выразил уверенность в том, что Евразийская библиотека станет центром притяжения для всех жителей республики.

«Обещаю — здесь будет здорово», — подчеркнул он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе в декабре 2023 году намерены открыть обновлённый Театр кукол.