Ростов-на-Дону, 25 марта 2022, 12:11 — REGNUM В Ростовской области с наступлением погожих дней начинается массовая посевная кампания. Об этом сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Грант Вуд. Полевые работы. 1924
Грант Вуд. Полевые работы. 1924

«В Ростовской области уже стартовал сев яровых. Но в этом году на всём юге России морозная погода в середине марта не позволяла вести активную посевную кампанию. Поэтому аграриям пришлось приостановиться. Сейчас, как только температурные показатели достигают нужных показателей, аграрии возобновляют сев яровых культур. Вот, к примеру, в Зерноградском районе аграрии начинали посев зернобобовых культур», — отметил Гончаров.

На юге Ростовской области засеяно более 26 тыс. гектаров — 1,5% от плана ярового сева. Всего труженикам донского села предстоит засеять более 1,8 млн га яровых культур. Заготовлено более 95% семян яровых культур, 83% от потребности минеральных удобрений.

Ростовские аграрии обеспечены дизельным топливом и автобензином, уточняют власти.

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