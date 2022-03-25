Ростов-на-Дону, , 12:11 — REGNUM В Ростовской области с наступлением погожих дней начинается массовая посевная кампания. Об этом сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Грант Вуд. Полевые работы. 1924

«В Ростовской области уже стартовал сев яровых. Но в этом году на всём юге России морозная погода в середине марта не позволяла вести активную посевную кампанию. Поэтому аграриям пришлось приостановиться. Сейчас, как только температурные показатели достигают нужных показателей, аграрии возобновляют сев яровых культур. Вот, к примеру, в Зерноградском районе аграрии начинали посев зернобобовых культур», — отметил Гончаров.

На юге Ростовской области засеяно более 26 тыс. гектаров — 1,5% от плана ярового сева. Всего труженикам донского села предстоит засеять более 1,8 млн га яровых культур. Заготовлено более 95% семян яровых культур, 83% от потребности минеральных удобрений.

Ростовские аграрии обеспечены дизельным топливом и автобензином, уточняют власти.

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