Ставрополь, , 12:10 — REGNUM В Ставропольском крае уволили главных врачей Кисловодской больницы и городской детской клинической больницы имени Филиппского в Ставрополе, в отношении которых были возбуждены уголовные дела о взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба губернатора края Вадимира Владимирова.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ставшим накануне фигурантами дел о взяточничестве главврачам Кисловодской больницы, городской детской клинической больницы имени Филиппского в Ставрополе минздравом края направлены уведомления о расторжении с ними трудовых договоров в одностороннем порядке», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, СКР по региону на основании материалов ГУ МВД по СКФО и УФСБ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух главврачей, которые в течение нескольких лет брали взятки от директора компании «Флорес». В обмен на денежную благодарность они предоставляли ему в приоритетном порядке заключение госконтрактов на поставку лекарств и медицинских изделий. В настоящее время фигуранты уголовного дела арестованы.

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