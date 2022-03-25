Иркутск, 25 марта, 2022, 12:09 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области сообщило сегодня, 25 марта, об успешном завершении поисковой операции, объявленной после пропажи 15-летнего юноши. Как сообщает пресс-служба, он был найден в лесу с состоянии переохлаждения.

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По словам родителей, юноша перестал выходить на связь накануне вечером и о его местонахождении не было никакой информации.

В розыске молодого человека принимало участие больее 50 человек из числа полицейских, следователей, местных жителей и волонтеров. Осуществлялся обход жилого сектора, опрашивались друзья и знакомые, проводилось обследование прилегающей к микрорайону территории. Сведения о розыске размещались в средствах массой информации и социальных сетях.

Около 1:30 по местному времени одна из поисковых групп в лесном массиве недалеко от мкрн. Березовый нашла подростка живым с признаками переохлаждения. Пострадавшего незамедлительно направили в медучрежение для оказания необходимой помощи. По словам медиков, промедление в сложившейся ситуации могло стоить жизни юноши.

В настоящее время инспекторы ПДН и следователи СК работают над установлением обстоятельств случившегося и выясняют мотивы поступка молодого человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске 20 марта возбужденобыло уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней девочки — 14-летней Любови Воронцовой.

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