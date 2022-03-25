* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 25 марта, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Ахмад Масуд, лидер Фронта национального сопротивления Афганистана, заявил, что переговоры фронта с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провалились. Ссылаясь на свои встречи с радикалами в последние месяцы, он сказал, что они призывали лишь к «капитуляции и верности». Масуд добавил, что война будет продолжаться до тех пор, пока путём выборов не будет сформировано инклюзивное правительство.

Tasnimnews.com Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Во время переговоров с США в Дохе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что обсудят с афганскими политическими группировками формирование будущей политической системы страны. Однако «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не предпринял никаких попыток возобновить переговоры с внутренними политическими силами.

Лидер Фронта сопротивления подчеркнул в послании по случаю Нового года, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не намерены вступать в переговоры с внутриполитическими фракциями, в том числе с возглавляемой им организацией, кроме как с требованиями подчинения этих фракций.

Ссылаясь на свои предыдущие встречи с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе с Амир Ханом Моттаки в Иране, он сказал: «К сожалению, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не говорили ни о чём, кроме двух вопросов: во-первых, о капитуляции, а во-вторых, о покорности. Они не желают прислушиваться к предложениям, которые могут решить проблемы Афганистана».

Ахмад Масуд заявил, что война Фронта сопротивления против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о формировании правительства на основе выборов. По его словам, эта война была «навязана» Фронту сопротивления.

Выразив поддержку другим вооружённым группировкам, выступающим против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он отказался комментировать ситуацию внутри Фронта сопротивления и его военно-политические планы на будущее.

Масуд пообещал военнослужащим бывшего афганского правительства, что он продолжит свои усилия по их возрождению. Он не назвал конкретных имён, подчеркнув, что падение афганской армии стало результатом «грандиозного заговора».

Лидер Фронта сопротивления обвинил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в том, что они в очередной раз превратили Афганистан в убежище для террористических группировок.

«У нас есть точная информация о том, что при поддержке «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористические группировки, такие как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), расширили свои учебные лагеря, увеличили вербовку и расширили свою деятельность [в Афганистане]», — добавил он.