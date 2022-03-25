Москва, 25 марта, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Вице-премьер России Александр Новак принял прибывшего в Москву с визитом президента Абхазии Аслана Бжанию. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба абхазского главы республики.

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«Обсуждались вопросы реализации дорожной карты по оптимизации энергообеспечения и разработки генеральной схемы газификации Республики Абхазия», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Бжания и Новак обсудили вопросы с ценами на нефтепродукты, а также ряд других актуальных вопросов взаимодействия двух стран.

Напомним, ранее правительства Абхазии и России заключили соглашение о разработке генплана по газификации республики. Его планируется завершить не позднее 2022 года.