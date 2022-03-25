Москва, 25 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы России Владимир Жириновский жив, ему продолжают оказывать медицинскую помощь. Об этом 25 марта проинформировал Минздрав РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

В Минздраве отметили, что состояние Жириновского «оценивается как стабильное». Врачи продолжают оказывать всю возможную в текущей ситуации помощь.

Ранее появились сообщения о кончине политика. Отмечалось, что последние сутки он находился в коме.

Как сообщало ИА REGNUM, Жириновский был госпитализирован Центральную клиническую больницу в Москве в начале февраля из-за осложнений, связанных с COVID-19. Врачи подключили его к аппарату ИВЛ и ввели в состояние медикаментозного сна. 20 марта сообщалось об ухудшении его состояния.

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