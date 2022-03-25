Санкт-Петербург, 25 марта, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге с 27 марта переходит на летнее расписание полетов, сообщили 25 марта в пресс-службе управляющей компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Pulkovoairport.ru Аэропорт «Пулково»

Летнее расписание будет действовать до 29 октября. В нем запланировано выполнение регулярных рейсов более чем по 80 внутрироссийским направлениям.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года новыми среди них станут: Котлас авиакомпании «РусЛайн», Курган авиакомпании Nordwind Airlines, Пенза авиакомпании «ИрАэро» и Тобольск авиакомпании «Россия». Кроме того, значительное увеличение частот планируется на таких направлениях как Москва, Калининград, Казань, Ижевск, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Оренбург, Омск и Красноярск», — уточнили в пресс-службе.

Международная программа полетов из «Пулково» запланирована более чем по 30 маршрутам. Авиакомпании продолжат обслуживать из Санкт-Петербурга регулярные и чартерные рейсы, в том числе, в Белград (Сербия), Бишкек (Киргизия), Доху (Катар), Дубай (ОАЭ), Душанбе (Таджикистан), Ереван (Армения), Минск (Белоруссия), Ош (Киргизия), Стамбул (Турция). Запланировано увеличение рейсов в турецкую Анталию авиакомпании Turkish Airlines, в Узбекистан на направлениях Наманган, Самарканд, Ташкент, Ургенч и Фергана на самолетах авиакомпании Uzbekistan Airways. Также в летнее расписание войдет направление Бухара (Узбекистан) авиакомпании Uzbekistan Airways и столица Туниса от авиакомпании Nouvelair.

Напомним, после начала специальной военной операции России на Украине многие европейские страны закрыли свои воздушные границы для российских авиалайнеров. В ответ Россия запретила самолетам из этих стран пролетать в российском воздушном пространстве.