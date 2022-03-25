Омск, 25 марта, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Дальнобойщик подозревается в изнасиловании 57-летней женщины в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 марта в региональном следственном управлении СКР.

Moscow.sledcom.ru Уголовное дело

Против дальнобойщика — гражданина одной из бывших союзных республик — возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ.

По версии следствия, поздно ночью 24 марта пьяный 28-летний мужчина в помещении бани, расположенной у кафе на трассе Тюмень — Омск, изнасиловал 57-летнюю администратора комплекса. Затем злоумышленник уснул в своей фуре, где его и задержали сотрудники правоохранительных органов.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, задержан житель Красноярского края, подозреваемый в совершённом 20 лет назад изнасиловании несовершеннолетней.

Читайте также: В Красноярском крае насильника школьницы задержали через 20 лет