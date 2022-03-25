Санкт-Петербург, , 12:10 — REGNUM Владельцы ресторанного бизнеса, которые арендуют помещения у Санкт-Петербурга, смогут получить налоговые льготы наравне с другими предприятиями. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 марта заявил президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Владимир Катенёв.

Терраса ресторана на улице Рубинштейна Дарья Драй © ИА REGNUM

«Если бизнес, в том числе общепит, арендует у города, то в этом году, я так понимаю, мы практически пришли к тому, что не будем повышать ставки на налоги на недвижимость, будут каникулы и отсрочки на все штрафные санкции, — сообщил Владимир Катенёв. — Но для общепита, для такого вида бизнеса, главное — это потребительский спрос, и главное, чтобы у людей была заплата».

Поддержка бизнеса для Петербурга сейчас является важным вопросом. Смольный разрабатывает и анонсирует каждую неделю новые меры поддержки. Так, способствовать работе ресторанного бизнеса города будет и мораторий на плановые проверки.

Напомним, что большая часть мер направлена всё же на поддержку производства в Петербурге. Так, Смольный позволил платить за участки земли по тарифу 1 рубль за 1 кв. м до окончания строительства, а также собирается вводить офсетные контракты.

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