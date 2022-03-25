Медведев: когда нам говорят, что мы больше не европейцы, это смешно
Москва, 25 марта, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Когда говорят, что Россия больше не европейская страна, это выглядит довольно смешно: у нас своя история, но она точно такая же европейская, и ни у кого нет монополии на «рафинированный европеизм». Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он добавил, что Россия не является наследницей Римской империи, как некоторые другие государства, где используются романо-германские языки, у России своя история, н"о эта история точно такая же европейская, как и у них».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что введением ограничений Запад пытается настроить российских граждан против властей, однако на самом деле происходит консолидация общества.
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