Москва, 25 марта, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Когда говорят, что Россия больше не европейская страна, это выглядит довольно смешно: у нас своя история, но она точно такая же европейская, и ни у кого нет монополии на «рафинированный европеизм». Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев

«Это они нам пытаются что-то противопоставить, это они себя противопоставляют нам. У них нет никакой монополии на то, чтобы именоваться рафинированными европейцами, поскольку развитие европейской цивилизации в целом происходило во всех частях Европы», — сказал Медведев в интервью РИА Новости.

Он добавил, что Россия не является наследницей Римской империи, как некоторые другие государства, где используются романо-германские языки, у России своя история, н"о эта история точно такая же европейская, как и у них».

«Поэтому, когда нам говорят, что вы больше не европейцы, это выглядит довольно смешно. Это всё, что я могу сказать по поводу европейской самоидентификации. Но это не повод для каких-то выводов, просто вы спросили — я вам ответил, что мы бо́льшие европейцы, чем они. Только и всего», — подчеркнул заместитель председателя Совбеза РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что введением ограничений Запад пытается настроить российских граждан против властей, однако на самом деле происходит консолидация общества.

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