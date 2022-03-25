Москва, 25 марта, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В России сложилась тревожная ситуация с IT-специалистами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявила доцент кафедры экономики и права МФЮА Светлана Собянина. Так она прокомментировала итоги исследования, которое показало, что в РФ почти 50% опрошенных IT-специалистов ищут работу.

(сс) Kevin Ku Программист

«Ситуация с IT-специалистами действительно тревожная, — сказала Собянина. — Причины оттока объективны — уровень оплаты несопоставимо ниже, а главное, перспективы профессионального роста в зарубежных компаниях гораздо выше, чем в РФ. В сложившейся ситуации риск потерять значительное количество квалифицированных специалистов весьма велик. Боюсь, что в настоящих условиях создать конкурентные рабочие места в РФ для данной группы очень сложно. И принимаемые государством попытки пока остаются полумерами, они низко эффективны».

Как подчеркнула Собянина, данная ситуация складывалась ещё с 1990-х, поэтому полумерами её не исправить.

«А создание полноценной IT-индустрии — долговременный процесс», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что РФ избежит ситуации, когда в стране не останется высококвалифицированных IT-специалистов.