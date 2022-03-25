Москва, 25 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Россия ввела ограничения на движение средств в недружественные страны. Об этом 25 марта сообщили в ЦБ РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

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В Центробанке рассказали, что в ответ на заморозку части российских резервов Россия также ввела ограничения на движение средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны. Уточняется, что ограничения введены «на сопоставимую сумму».

Ранее в Минфине РФ сообщали, что страны Запада заморозили около 300 млрд олларов российских резервов.

Как сообщало ИА REGNUM, всё золото золотовалютных резервов России находится на территории страны.