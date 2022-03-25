Великий Новгород, 25 марта, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Депутаты городской думы Великого Новгорода единогласно поддержали досрочную отставку мэра Сергея Бусурина, который в середине марта написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пресс-служба администрации Новгородской области. Сергей Бусурин

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 44-летний Бусурин, возглавляющий Великий Новгород с декабря 2018 года, принял решение досрочно покинуть пост после беседы с главой Новгородской области Андреем Никитиным. По предварительным данным, чиновник переходит на другую работу.

«Депутаты городской думы единогласно поддержали досрочную отставку мэра Великого Новгорода Сергея Бусурина», — говорится в сообщении.