Улан-Удэ, 25 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) подняли со дна озера Байкал внедорожник УАЗ, затонувший более 30 лет назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе отряда.

Байкальский поисково-спасательный отряд УАЗ пролежал на дне Байкала более 30 лет

Автомобиль был обнаружен на глубине 84,4 метра в ходе тренировок спасателей, которые отрабатывали действия при помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата.

«Руководством отряда принято решение об извлечении автомобиля на поверхность. 24 марта при помощи глубоководного робота и ворота спасатели подняли автомобиль на лёд. Сегодня автомобиль готовится к транспортировке для последующей утилизации», — отметили в БПСО.

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