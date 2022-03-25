* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 25 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. С афганской земли никакая угроза не будет исходить Китаю. Об этом на встрече в Кабуле с министром иностранных дел Китая Ван И заявил министр внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сираджуддин Хаккани.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Как сообщает информационное агентство «Шафакна», Хаккани заявил, что гарантирует это.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел КитаяВан И прибыл в Кабул с необъявленным визитом 24 марта и был принят министром иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Ханом Моттаки. Это первый визит высокопоставленного китайского чиновника в Афганистан с момента прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти.