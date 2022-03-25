Москва, 25 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Риск того, что из России уедут все высококвалифицированные специалисты минимален. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал результаты опроса, который показал, что в России работу ищут 47% опрошенных IT-специалистов, при этом 33% хотят найти работу в иностранной компании с релокацией.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

«Для РФ риска, что уедут все высококвалифицированные IT-специалисты или те, кто сейчас обучается, минимален, — сказал Тимофеев. — Тут сразу несколько факторов. Первое, IT-специалистов со временем будет везде достаточно, и работников из России в ряде стран будут по возможности после выполнения сложного участка работы отправлять домой. Второе, выгоднее закрепиться в крупной и известной компании в России и отсюда иметь направления на «командировку» на заказ заграницу или поехать туда за повышением квалификации. Третье, в России конкуренция намного ниже. На рынке не хватает около миллиона специалистов. И спрос только возрастет с приходом программы импортозамещения — нужны будут и руки, и мозги, и заводы».

Как полагает Тимофеев, это будет новый шанс для многих в этой сфере сделать успешную карьеру.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в случае эмиграции значительной доли российских IT-специалистов восполнить их дефицит на рынке труда будет сложно.