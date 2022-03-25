Усолье-Сибирское, Иркутская область, 25 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Иркутской области по факту кражи криптовалюты возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество в особо крупном размере»). Подробности 25 марта сообщает пресс-служба территориального ГУ МВД РФ. Житель Усолье-Сибирского, увидев в интернете объявление о быстром заработке, решил поиграть на бирже.

Криптовалюта

Он оставил заявку на сайте и с ним связались лжетрейдеры.

Руководствуясь указаниями аферистов, доверчивый гражданин купил «базовый аккаунт» за 40 тысяч рублей, а затем на протяжении трех месяцев брал кредиты, в общей сложности на сумму более одного миллиона рублей. Добавив к этим деньгам свои сбережения, 48-летний усольчанин приобрел криптовалюту в виде биткоинов, положил их на электронный кошелек и сообщил злоумышленникам все данные по своей электронной платежной системе.

После этого мошенники перестали выходить на связь, а потерпевший понял, что стал жертвой обмана. Спустя три месяца, когда самостоятельно решить данный вопрос не удалось, он решил обратиться за помощью в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, майнинг и низкая стоимость электроэнергии в Иркутской области, где действует Братская ГЭС, кажется стала проблемой для всех: энергетиков, пожарных, полиции и даже самих майнеров.

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