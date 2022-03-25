Тула, 25 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Линейку новых слуховых аппаратов представил на «Бирже импортозамещения» Минпромторга и Минцифры РФ Центр разработки инновационной гражданской продукции «Октава ДМ», который был создан для развития рыночных компетенций тульского завода «Октава». Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Matthijs Слуховой аппарат

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По словам гендиректора «Октава ДМ» Любови Стальновой, предприятие готово снабжать рынок медицинских изделий своей продукцией и восстанавливать разорванные из-за санкций цепочки поставок.

«Мы уже готовы производить заушные слуховые аппараты, которые представлены профессиональному сообществу. При необходимости их выпуск может полностью заместить зарубежные поставки», — сказала она.

Также Стальнова уточнила, в дальнейшем предприятие намерено производить внутриушные и внутриканальные слуховые аппараты, а также ряда других моделей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый сухогруз проекта RSD59 спустила на воду «Окская верфь».