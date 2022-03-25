Воронеж, 25 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Бывший первый заместитель председателя Воронежской городской думы АлександрПровоторов объявлен в розыск, поскольку не явился на оглашение ему приговора по делу о мошенничестве. Приговор был оглашён судьёй 25 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Официально причина неявки Провоторова не называется. Судья в конце заседания заявил, что, поскольку подсудимый не явился, он объявляется в розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта Центральный районный суд вынес приговор по делу о миллионном мошенничестве в отношении бывшего первого заместителя председателя Воронежской гордумы Александра Провоторова. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Провоторова должны были взять под стражу в зале суда.