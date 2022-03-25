Стокгольм, 25 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. 24 марта стало известно, что Postnord (аналог Почты России) приостанавливает отправку всех писем и посылок в Россию, а также более не принимает любые почтовые отправления из России. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Цитата из м/ф «Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР Почта

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В пресс-релизе компании говорится, что приостановка почтового сообщения необходима для соблюдения компанией санкций, наложенных на Россию Евросоюзом.

Под ограничения также попала и Белоруссия.

«Эта временная приостановка будет действовать до тех пор, пока не будет введена в действие система проверки, позволяющая возобновить почтовые потоки в эти страны и из этих стран при соблюдении санкций, или пока санкции не прекратятся», — говорится в пресс-релизе Postnord.

Все посылки, направленные с территории Швеции в Россию и Белоруссию, будут возвращены отправителям.