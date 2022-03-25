Новосибирск, 25 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Новосибирские власти продолжают работу по формированию антикризисных мер по поддержке строительной отрасли. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство

«Сегодня ведётся мониторинг каждой стройки города. За эту неделю мы посетили стройплощадки в каждом районе Новосибирска, выделили зоны риска, а также категории, где строительство идёт уверенно, — прокомментировал мэр города Анатолий Локоть. — Также в рамках нашей компетенции мы работаем над тем, чтобы ускорить прохождение документов для реализации строительства. Пристальное внимание уделяем документам, касающимся градостроительных вопросов, — проектам межевания и планировки».

В Новосибирске в стадии строительства находится 4,2 млн кв. метров жилья — 484 дома. Из них 43 — объекты, которые строятся с нарушением сроков исполнения договоров долевого участия.