Кострома, 25 марта, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Костромской области замедлился рост цен на некоторые социально-значимые продукты. Об этом со ссылкой на данные еженедельного мониторинга Костромастата сообщает корреспондент ИА REGNUM. Цифры представлены в сравнении 18 марта с 11 марта.

Продукты питания

Так, цена сахара за этот период выросла на 2%, тогда как неделей ранее увеличение составило 16,3%. Средняя стоимость килограмма в местных магазинах сейчас составляет почти 70 рублей. Увеличение цен на подсолнечное масло составило 0,6% против 4,2% неделей ранее. Темпы подорожания чёрного чая также замедлились до 1,1%. Для сравнения, с 4 по 11 марта они выросли на 4,4%.

Продолжили дорожать гречневая крупа, вермишель и макароны. Рост составил 6%, 4,3% и 8% соответственно. Цены на рис и сливочное масло поднялись на 6,5% и 4,5%, тогда как неделей ранее удорожание составило 3,4% и 1,1% соответственно. Цены на молоко и муку увеличились незначительно. Яйца за неделю подешевели на 0,2%. Купить десяток в Костромской области в среднем можно за 81 рубль 56 копеек.

В разделе овощей серьёзно подорожал картофель — на 7%, капуста — на 7,6%, репчатый лук — на 12,6%, морковь — на 6%. Ранее увеличение цены на эти типы товаров оставалось в пределах от 0,1 до 2,2%. Помидоры подорожали на 9%, что меньше показателя предыдущей отчётной недели — 13,2%. Огурцы подешевели на 3,5%. Цены на яблоки и бананы остались практически прежними.