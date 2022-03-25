Представители МИД Южной Кореи, США и Японии обсудили ракетные пуски КНДР
Сеул, 25 марта, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел 25 марта телефонные переговоры с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман и заместителем министра иностранных дел Японии Такео Мори. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
По их словам, представители трёх стран осудили ракетный пуск КНДР, обсудили направление ответных действий, а также договорились продолжать укреплять трёхстороннее сотрудничество для предотвращения эскалации напряженности на Корейском полуострове.
Они также выразили глубокую обеспокоенность в связи с нарастающим гуманитарным кризисом на Украине.
«Заместители министров иностранных дел подтвердили важность сотрудничества между Южной Кореей, США и Японией в условиях быстро меняющейся ситуации в мире и договорились продолжить тесное сотрудничество в будущем», — говорится в сообщении южнокорейского МИД.