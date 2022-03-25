Сеул, 25 марта, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел 25 марта телефонные переговоры с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман и заместителем министра иностранных дел Японии Такео Мори. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Встреча глав МИД Южной Кореи, США и Японии на полях Мюнхенской конференции

По их словам, представители трёх стран осудили ракетный пуск КНДР, обсудили направление ответных действий, а также договорились продолжать укреплять трёхстороннее сотрудничество для предотвращения эскалации напряженности на Корейском полуострове.

Они также выразили глубокую обеспокоенность в связи с нарастающим гуманитарным кризисом на Украине.

«Заместители министров иностранных дел подтвердили важность сотрудничества между Южной Кореей, США и Японией в условиях быстро меняющейся ситуации в мире и договорились продолжить тесное сотрудничество в будущем», — говорится в сообщении южнокорейского МИД.