Женева, Швейцария, 25 марта, 2022, 11:52 — ИА Регнум. На Россию и Украину приходится 24% мировых поставок пшеницы, заявила генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала.

World Trade Organization ВТО

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По её словам, от российского и украинского экспорта зерна зависят 35 стран Африки. Поэтому в нынешних условиях в беднейших странах мира возможны голодные протесты.

«Еда и энергия — два самых больших пункта в потребительской корзине бедных людей по всему миру»,— приводит слова Оконджо-Ивеала The Guardian.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что в результате антироссийских санкций цены на продовольствие в мире могут вырасти.