Тобольский район, Тюменская область, 25 марта, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В селе Абалак Тобольского района столичными кинематографистами снимается фильм-сказка «По щучьему велению». б этом сообщает пресс-служба администрации района.

Пресс-служба администрации Тобольского района Массовка фильма-сказки «По щучьему веленью»

В селе Абалак снимут зимние и летние виды. В главных ролях нового фильма-сказки — известные актёры, в массовке — местные жители.

Пресс-служба администрации Тобольского района Чудо-печка Иванушки

«За разрешением на проведение киносъемок и установки декораций на водном объекте мы обратились в областной департамент недропользования. Вели переговоры с нашими подрядными организациями, чтобы в случае необходимости предоставить киностудии спецтехнику», — сообщил начальник отдела капитального строительства районной администрации Евгений Шанауров.

Сельчане активно включились в съёмочный процесс. Евгений Савин сам сыграл роль ямщика и на съёмочную площадку лошадей своих привёл. Жители села отмечают кропотливый подход к костюмам, которые сшиты для массовки.

Отметим, что Тобольский район не впервые оказывается в центре внимания российской киноиндустрии. Ранее здесь снимался исторический фильм «Тобол», который привлёк в регион туристов.