Москва, 25 марта, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Желание западных стран вернуть однополярный мир — это иллюзия, заявил 25 марта министр иностранных дел России СергейЛавров.

Официальное интернет-представительство президента России Сергей Лавров

«(Стремление) Запада сохранить свое доминирование в международных делах, подчинить себе все и вся и вернуть однополярный мир — это, конечно, иллюзии», — сказал министр на встрече с главой Абхазии АсланомБжанией.

Лавров добавил, что эти устремления вызывают «серьезнейшее напряжение в международных отношениях».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что представители западных стран не предоставляют своей аудитории достаточное количество фактов, поэтому за ними обращаются к России.

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