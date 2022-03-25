Москва, 25 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Россия с 1 января 2023 года планирует выйти из постсоветского соглашения о пенсиях гражданам в странах СНГ, сообщает РБК со ссылкой на проект федерального закона, разработанного Минтрудом и МИД России.

Mil.ru Флаги стран СНГ

В документе говорится, что Соглашение о гарантиях прав граждан-участников СНГ в области пенсионного обеспечения успешно выполняло свою задачу по учёту интересов тех поколений граждан, которые имеют стаж работы в СССР.

Подчёркивается, что с даты подписания соглашения прошло 30 лет. В странах СНГ произошёл переход от системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов. Поэтому положения договора СНГ уже не соответствуют принципам пенсионных систем.

В соглашении России со странами СНГ, согласно которому пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства, участвуют Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, граждане государств-членов ЕАЭС будут пользоваться равными пенсионными правами в любой стране Союза.

Читайте также: Граждане государств ЕАЭС смогут получать пенсии в любой стране Союза