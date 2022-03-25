Ставрополь, 25 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело против главных врачей двух больниц — городской в Кисловодске и детской в Ставрополе. Их уличили в получении взяток на сумму более 3,3 млн рублей и 2,5 млн рублей соответственно, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

A-r-e-s Взятка

Как установлено в ходе проверок сотрудниками ГУ МВД России по СКФО и УФСБ России по Ставропольскому краю, подозреваемые получали денежное вознаграждение от директора фирмы «Флорес» за покровительство при заключении государственных контрактов на поставку медицинского оборудования, лекарственных препаратов и расходных материалов. Этим самым злоумышленники «создавали преимущественные условия для регулярного извлечения коммерческой прибыли» владельцу фармкомпании.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Все фигуранты арестованы .У руководства компании в рамках следствия изъяты пять автомобилей премиум-класса.