Ульяновск, 25 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Сложностей при пересечении границы Российской Федерации не возникнет, если контролируемый товар произведен в России и у перевозчика есть сертификат СТ-1. Об этом сообщила начальник отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Самарской таможни Инна Древко на встрече с ульяновскими экспортерами, которая прошла на базе Ульяновской торгово-промышленной палаты.

Znamkaluga.ru Таможенник за работой

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Сообщается, что в заседании приняли участие свыше 50 предпринимателей, которым был разъяснен порядок получения и предоставления в дальнейшем таможенным органам сертификата СТ-1, подтверждающего отечественное происхождение товара.

На совещании был задан вопрос о возможных задержках на границе с Казахстаном.

«Если контролируемый товар российского производства и у перевозчика есть сертификат СТ-1, то никаких сложностей при пересечении границы Российской Федерации не возникнет. Стоит отметить, что контроль в приграничной территории осуществляют мобильные группы выборочно», — приводит пресс-служба слова Древко.

Сообщается, что до участников внешнеэкономической деятельности были доведены основные положения нормативных актов, которые регулируют порядок перемещения через границу отдельных категорий товаров.

«Попытки недобросовестных предпринимателей нарушить запреты и ограничения будут пресекаться. Мы будем предпринимать все меры чтобы обеспечить экономическую безопасность Российской Федерации», — подчеркнул исполняющий обязанности заместителя начальника Самарской таможни Максим Шубин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Приволжском таможенном управлении была создана горячая линия по вопросам оформления товаров первой необходимости, медицинского назначения, а также продовольствия.