Москва, 25 марта, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Лучшим тренером февраля и марта в Российской премьер-лиге (РПЛ) признан наставник московского ЦСКА Алексей Березуцкий. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба лиги.

Pfc-cska.com Алексей Березуцкий (ЦСКА)

Отмечается, что за Березуцкого проголосовали болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

Напомним, в феврале и марте ЦСКА под руководством Березуцкого одержал четыре победы в четырёх матчах РПЛ. Благодаря этому «армейцы» поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка в 22 турах.

Березуцкий является главным тренером ЦСКА с лета 2021 года. В качестве игрока он выступал за «армейцев» с 2001 по 2018 год.